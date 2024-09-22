Новое правительство Франции под руководством Мишеля Барнье нужно свергнуть. С таким призывом выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Во Франции призвали свергнуть новое правительство
Комментарии
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Eduard
Согласен! Эти бандиты у власти служат Украине,США,кому угодно только не французам избирателям!
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16 час.
Eduard
По хорошему не уйдут!
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16 час.
Житель Империи
Каких там во франции жилетов ещё не было? Следующий бунт должен стать «Бунтом бронежилетов»!
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14 час.
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