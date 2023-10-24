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Развожаев: Черноморский флот отбивает возможную атаку ВСУ

Развожаев: Черноморский флот отбивает возможную атаку ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе в своем Telegram-канале. По словам чиновника, в этот момент Черноморский флот на внешнем рейде отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника.

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