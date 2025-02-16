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Пожилой мужчина получил ранение при обстреле ВСУ в Курской области

Пожилой мужчина получил ранение при обстреле ВСУ в Курской области

При обстреле Корнево в Курской области получил ранения 67-летний мужчинаВо время обстрела ВСУ в Курской области во дворе своего дома в поселке Коренево в Курской области пострадал 67-летний мужчина .

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