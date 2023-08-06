ВИЗИТ ПУТИНА В ТУРЦИЮ ОТМЕНЯЕТСЯ? МОСКВА ВЫЗВАЛА ЭРДОГАНА НА КОВЕР

Чудеса в решете. Турция анонсирует за Россию продление зерновой сделки, визит Путина. Москва отвечает: без учёта интересов России никакой сделки не будет, лидеры двух стран условились не о визите Путина в Турцию, а договорились договариваться о встрече непонятно когда и где.