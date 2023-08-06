Спички - не игрушка

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    Этот иуда ездит в Москву, постоянно что-то выпрашивает у России, и тут же гадит нам под дверь.Пашинян намекнул ...
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ВИЗИТ ПУТИНА В ТУРЦИЮ ОТМЕНЯЕТСЯ? МОСКВА ВЫЗВАЛА ЭРДОГАНА НА КОВЕР

ВИЗИТ ПУТИНА В ТУРЦИЮ ОТМЕНЯЕТСЯ? МОСКВА ВЫЗВАЛА ЭРДОГАНА НА КОВЕР

Чудеса в решете. Турция анонсирует за Россию продление зерновой сделки, визит Путина. Москва отвечает: без учёта интересов России никакой сделки не будет, лидеры двух стран условились не о визите Путина в Турцию, а договорились договариваться о встрече непонятно когда и где.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
пОРА ДАТЬ ПРИКАЗ ПРИГОЖИНУ ПРИВЕЗТИ В НАРУЧНИКАХ ЭТОГО КАК ЕГО эрдогана-таракана
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10 час.
Михаил Сартин
А может президенту лучше обратить внимание на то-что творится в стране.
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8 час.
ШКИПЕР
Забудьте о Пригожине , он дезертировал с передовой ,когда там шли ожесточённые бои,а за это в военное время былые заслуги не счёт.
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7 час.

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