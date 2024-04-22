"Чтобы дури меньше было в голове": Лукашенко о пользе работы на земле для школьников. Зато у нас в школах будут учить трясти пятой точкой

Георгий Корнев

Так вот оно как оказывается, что сейчас самое главное!!! Цитата"По мнению чиновников Минпросвещения РФ которое зафиксировано в приказе, благодаря чирлидингу, оказывается, «укрепляется физическое и социальное здоровье», «формируется эстетика движения», «умение двигаться под музыку», «совершенствуется духовный мир человека». Это самое главное что сейчас надо стране. Умение двигаться под музыку. Прямо так и стоит картина перед глазами, стоит токарь у станка, вставил в уши наушники и красиво двигается под музыку. Поднялся крановщик на кран, вставил в уши наушники и ... Пришли ко врачу на приём, а он ставил ... и далее по тексту. Ах не так? Нам нужны квалифицированные станочники, строители, инженеры. Но при таком подходе из школы будут выходить только танцоры, а на рабочие места будем завозить толпами мигрантов, которые, после легализации ринутся если не в криминал, а в торговлю, и ... И поновой завозить следующую партию мигрантов. Эти ...лидерши, но лет до 30 потрясут 5 точкой, а дальше профессии нет, в Думе места заняты спортсменами и Терешковой, к физическому созидательному труду не приучены. Глубокая депрессия и безысходность в жизни.