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salekhard.online

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С 15 мая на авиарейсах внутри Ямала начнет действовать льготный тариф для обладателей карты «Морошка»

С 15 мая на авиарейсах внутри Ямала начнет действовать льготный тариф для обладателей карты «Морошка»

Северяне могут сэкономить на 28 межмуниципальных и 11 внутримуниципальных направлениях, покупая билеты по сниженной цене.

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