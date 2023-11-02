Просыпается космос: фэнтези Давлетьярова и магический осьминог

В первые выходные ноября россияне смогут посмотреть ряд отечественных новинок. Зрителей ждут сразу две комедии: «Пять процентов» с Юрием Стояновым и «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» с Владимиром Сычевым.