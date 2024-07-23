Депутат ЗакСа Петербурга Рябоконь предложил ввести обязательную регистрацию собак

Чтобы обеспечить безопасность граждан В России за первые шесть месяцев 2024 года более 122 тысяч человек обратились за медицинской помощью после нападения собак, из них 43 177 – дети в возрасте до 17 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии