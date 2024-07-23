НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

94 подписчика

Депутат ЗакСа Петербурга Рябоконь предложил ввести обязательную регистрацию собак

Депутат ЗакСа Петербурга Рябоконь предложил ввести обязательную регистрацию собак

Чтобы обеспечить безопасность граждан В России за первые шесть месяцев 2024 года более 122 тысяч человек обратились за медицинской помощью после нападения собак, из них 43 177 – дети в возрасте до 17 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
это правильно
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх