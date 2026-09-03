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Титановый корпус, сапфировое стекло, датчики ЧСС и SpO2, регистрация ЭКГ, GPS, 21 день автономности: умные часы Huawei Watch GT 7 и GT 7 Pro вышли на мировой рынок

Титановый корпус, сапфировое стекло, датчики ЧСС и SpO2, регистрация ЭКГ, GPS, 21 день автономности: умные часы Huawei Watch GT 7 и GT 7 Pro вышли на мировой рынок

В Великобритании Watch GT 7 стоит от £280, а GT 7 Pro — от £380 Huawei представила глобальные версии Watch GT 7 и GT 7 Pro.

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