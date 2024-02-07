На «ОДК-Кузнецов» объединили конструкторское и технологическое проектирование с помощью отечественного ПО

Фото: ОДК Проект цифровизации технологической подготовки производства самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) получил премию в сфере цифровизации «КулибИТ-2023» в номинации «Лучший ИТ-проект в области основных бизнес-процессов».
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