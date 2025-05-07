Мы не воюем с могилами: как в Ленобласти нашли последний покой более 50 тысяч немецких военных

Солдаты и офицеры похоронены на кладбище на берегу реки Мга В Ленинградской области на берегу реки Мга между деревнями Сологубовка и Лезье расположено самое большое на территории России немецкое военное захоронение.
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