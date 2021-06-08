Вакансия IT-архитектора стала самой высокооплачиваемой в Москве

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве и Санкт-Петербурге традиционно стали IT-специалисты. При этом в Москве первое место рейтинга занял IT-архитектор, которому готовы платить 300 тысяч рублей в месяц при условии опыта от шести лет.