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Вакансия IT-архитектора стала самой высокооплачиваемой в Москве

Вакансия IT-архитектора стала самой высокооплачиваемой в Москве

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве и Санкт-Петербурге традиционно стали IT-специалисты. При этом в Москве первое место рейтинга занял IT-архитектор, которому готовы платить 300 тысяч рублей в месяц при условии опыта от шести лет.

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