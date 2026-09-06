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Gloria Cup. «Локомотив-Кубань» сыграет против «Тофаша», «Дубай» встретится с «Бешикташем»

«Локомотив-Кубань» сыграет с « Тофашем », а «Дубай» – с « Бешикташем ». Gloria Cup Турция, Белек Бахчешехир – Тюрк Телеком 6 сентября .

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