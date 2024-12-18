Прошло исследование: траты на новые автомобили упали на треть в ноябре

В России в ноябре резко упали траты автолюбителей на приобретение новых автомобилей.Траты автолюбителей в России на покупку новых автомобилей сократились на треть в ноябре по сравнению с октябрем и достигли минимума за последние пять месяцев, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии