Фёдор Емельяненко планирует выступить на чемпионате России по боевому самбо

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко выразил желание выйти на чемпионат России по боевому самбо, который запланирован в Улан-Удэ в начале марта 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Дании произошла...
- В Екатеринбурге а...
- Белоруссия сохран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым