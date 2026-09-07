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Регионы России

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Фёдор Емельяненко планирует выступить на чемпионате России по боевому самбо

Фёдор Емельяненко планирует выступить на чемпионате России по боевому самбо

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко выразил желание выйти на чемпионат России по боевому самбо, который запланирован в Улан-Удэ в начале марта 2027 года.

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