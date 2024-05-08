Ветеранов чествовали в преддверии Дня Победы в Братске

В преддверии памятной даты, Дня Победы, 100 ветеранов самых различных возрастов, защитивших Отечество, получили честь быть гостями на официальном приеме, организованном главой Братска Сергеем Серебренниковым.
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