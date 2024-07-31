"Это не афишируется широко": Тихое предательство "друзей" России. Депутат не стал молчать

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Закон и Порядок

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
азеры, ары, таджики и узбеки валите из России по своим кишлакам и аилам ! вы не мужики, вы отродье шакалов, помесь макак и свиней, - нападаете толпой, добиваете лежачих, вонючие трусы и недоразвитые ублюдки... Кто вас сюда завез и позволил здесь находиться пусть будет проклят на веки вечные, пусть жутко сдохнет сам и все его потомки!
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