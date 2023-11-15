Профессор Кроуфорд: Употребление фастфуда снижает IQ человека

Ученые из Соединенного Королевства провели исследования, согласно которым потребление пищи с высоким содержанием сахара и углеводов, такой как гамбургеры и сладкие напитки, связано с понижением IQ в среднем на семь процентов за каждое поколение.
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