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Браташ — о буллитах перед матчами: «Тому, кто это придумал, нужно обратиться к врачу»

Браташ — о буллитах перед матчами: «Тому, кто это придумал, нужно обратиться к врачу»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ оценил возможное введение буллитной серии перед матчами.Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ оценил возможное введение буллитной серии перед матчами.

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