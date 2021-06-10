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В Крыму готовы к новому мировому порядку

В Крыму готовы к новому мировому порядку

Крым мог бы стать площадкой для встречи лидеров ведущих государств, которые поднимут вопросы нового мирового порядка, как это уже случилось в 1945 году во время знаменитой Ялтинской конференции, считает глава крымского парламента Владимир … .

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