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«Вашингтон Кэпиталз» Овечкина проиграл «Каролина Харрикейнз»

«Вашингтон Кэпиталз» Овечкина проиграл «Каролина Харрикейнз»

Команда вылетела из плей-офф.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» с капитаном Александром Овечкиным проиграл «Каролина Харрикейнз» во втором раунде Кубка Стэнли и завершил сезон.

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