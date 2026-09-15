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Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России

Северная Корея будет неизменно поддерживать президента России Владимира Путина и народ страны. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме, текст которой привело Центральное телеграфное агентство Кореи .

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