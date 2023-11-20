Чем закончился "Матч века" для сборной Молдовы по футболу против Чехии

Сборная Молдовы по футболу вдесятером проиграла Чехии и не смогла выйти на ЕВРО-2024. Сборная Молдовы проиграла Чехии со счетом 3:0 в "Матче века", в котором решалась судьба путевки на чемпионат Европы-2024.