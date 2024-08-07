Сроки строительства набережной в Сургуте за 3,7 млрд рублей оказались под угрозой срыва

В Сургуте срываются сроки реализации ещё одного проекта Научно-технологического центра. Как сообщил глава Максим Слепов, приостановлены работы по бетонированию ограждения новой набережной в районе будущего НТЦ.
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