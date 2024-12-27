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Царьград

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Украинские боевики требуют мира с Россией: на что надеяться потрёпанные солдаты ВСУ

Украинские боевики требуют мира с Россией: на что надеяться потрёпанные солдаты ВСУ

В ближайшее время украинские военнослужащие полагают заключить перемирие с Россией, так как все устали от вооружённого конфликта.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Какой на хер для них мир, охотятся остаться в живых, пусть массово сдаются в плен! Это для них единственный шанс, других просто не будет! Или 200-й или плен!
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16 час.

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