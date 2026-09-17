Самым ликвидным активом на рынке ИИ стала тревога за человечество

На днях дискуссия о потенциальной опасности искусственного интеллекта для человечества взяла новую высоту Фото: @ Matteo Della Torre/NurPhoto/Reuters Три человека, определяющие лицо мировой индустрии искусственного интеллекта и в обычной жизни не упускающие случая уколоть друг друга, выступили с единой позицией.