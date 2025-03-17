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Царьград

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"Спартак" победил "Зенит": суперкомпьютер Opta оценил шансы московского клуба на золото

"Спартак" победил "Зенит": суперкомпьютер Opta оценил шансы московского клуба на золото

Система посчитала, что команда не опустится ниже седьмой строчки.Оценку шансов "Спартака" на чемпионство после победы над "Зенитом" представил суперкомпьютер Opta.

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