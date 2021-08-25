Александр Роджерс: Блеск и пустота Pax Americana

"Пульс Планеты"ПолитикаАлександр Роджерс: Блеск и пустота Pax Americana Десятилетиями Соединённые Штаты Америки менторским тоном, не терпящим возражений, учили весь мир, как ему жить.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаСтатья интересная США это страна изгой с нарушением всех правил жизни.ЕЕкатеринаСпасибо, уважаемый автор!Violetta Grigorieva (изотова)Разделали хлестко!VladАвтор или сам наивен или дурака валяет.Boris MaxА что не так написано, поясни!VladВСЁ, о чем он пишет, "понты для приезжих"! США стремятся стать председателем "колхоза". И ВСЕ, кто стоит у них на пути, будут жестко "прессоваться". И все методы достижения цели хороши.Boris MaxВсе методы хороши? а пиндосия что заваливается, значит и их методы просто говно?Комментировать
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