"Пульс Планеты"

47 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexandr P
    Ваши досужие рассуждения наивно примтивеые. 1. Пытаетесь выдать желаемое за действительное. Амерам до развала (систем...«Талибан» передас...
  • Виктор Муравьев
    То, что происходит на украине можно выразить словами "пир во время чумы"!«Демократия вчера...
  • Viktor Otchenash
    Украине уже "писец". Даже Зе это осознаёт. Вот только удивляет индифферентность самого украинского населения - доколе...Лавров обвинил Зе...

Александр Роджерс: Блеск и пустота Pax Americana

Александр Роджерс: Блеск и пустота Pax Americana

  Десятилетиями Соединённые Штаты Америки менторским тоном, не терпящим возражений, учили весь мир, как ему жить.

Вернуться к статье
72
Обсудить
Альбина Колесникова
Статья интересная США это страна изгой с нарушением всех правил жизни.
Екатерина
Спасибо, уважаемый автор!
Violetta Grigorieva (изотова)
Разделали хлестко!
Vlad
Автор или сам наивен или дурака валяет.
Boris Max
А что не так написано, поясни!
Vlad
ВСЁ, о чем он пишет, "понты для приезжих"! США стремятся стать председателем "колхоза". И ВСЕ, кто стоит у них на пути, будут жестко "прессоваться". И все методы достижения цели хороши.
Boris Max
Все методы хороши? а пиндосия что заваливается, значит и их методы просто говно?

Картина дня

наверх