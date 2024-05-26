Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин посетил с двухдневным визитом Белоруссию. Уже в аэропорту встречавший союзника Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить итоги визита российского лидера в Китай и своего в Азербайджан.
Тень Януковича над переговорами в Минске
Комментарии
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Александр Николаевич
А что!? Круто закручено- если, действительно у Януковича больше лигитимности...! Народ (извините) украины, сегодня клопы размазанные нынешней властью по стенке. "А как скажет хозяин за бугром...". А как скажет ХОЗЯИН, который не за буром, а "задница к заднице". Народ обязан прислушаться к НЕМУ!
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