Тень Януковича над переговорами в Минске

Александр Николаевич

А что!? Круто закручено- если, действительно у Януковича больше лигитимности...! Народ (извините) украины, сегодня клопы размазанные нынешней властью по стенке. "А как скажет хозяин за бугром...". А как скажет ХОЗЯИН, который не за буром, а "задница к заднице". Народ обязан прислушаться к НЕМУ!