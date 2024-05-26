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Тень Януковича над переговорами в Минске

Тень Януковича над переговорами в Минске

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин посетил с двухдневным визитом Белоруссию. Уже в аэропорту встречавший союзника Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить итоги визита российского лидера в Китай и своего в Азербайджан.

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Комментарии
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Александр Николаевич
А что!? Круто закручено- если, действительно у Януковича больше лигитимности...! Народ (извините) украины, сегодня клопы размазанные нынешней властью по стенке. &quot;А как скажет хозяин за бугром...&quot;. А как скажет ХОЗЯИН, который не за буром, а &quot;задница к заднице&quot;. Народ обязан прислушаться к НЕМУ!
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