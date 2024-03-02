Правящая верхушка Армении во главе с Николом Пашиняном проводит по заказу Запада линию не просто на отрыв от России, а на создание очага противостояния на Южном Кавказе в ситуации надвигающегося поражения НАТО на Украине.
Пашинян по заказу Макрона готовится открыть «южный фронт» против России
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Без армянского коньяка мы обойдемся. А как будет обходиться Армения без русских туристов и российского рынка сбыта своих товаров - непонятно. А ведь на рынки Европы Армению не пустят. Там все поделено и закреплено. Кроме того, надо подумать куда девать избыточное население, которые начнет возвращаться туда из России. Ведь армяне - это не хохлы, т.е. не наши ближайшие родственники. А значит никто на армян в России с особой "любовью" смотреть не будет, когда Армения решит стать врагом России. Хотя именно срочная иммиграция может быть и полезна для Армении - сразу вспомнят историю и "включат" мозги.
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17 час.
Иван Щукин
Им надо чаще напоминать и показывать документы о "большой любви" с Турцией в начале 19 века, тогда может быть хоть у кого и возникнет мысль что Пашинян не тот человек который поведёт их к "светлому" будущему!
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14 час.
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