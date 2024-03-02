МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Молдова. Уже скоро мы будем рядом, будем соседями Так что думайте прежде чем кидаться словами...Молдавия приготов...
  • Лев Добрый
    От нас должна пойти информация, что "ПИДОРАСУ" Макрону вынесли решение о его ликвидацииm пусть он своей грязной задни...Антанта ФСЁ. Фран...
  • Вадим Лебедев
    Маск их горстями запускает - я то же против!Русская ракета вы...

Пашинян по заказу Макрона готовится открыть «южный фронт» против России

Пашинян по заказу Макрона готовится открыть «южный фронт» против России

Правящая верхушка Армении во главе с Николом Пашиняном проводит по заказу Запада линию не просто на отрыв от России, а на создание очага противостояния на Южном Кавказе в ситуации надвигающегося поражения НАТО на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Без армянского коньяка мы обойдемся. А как будет обходиться Армения без русских туристов и российского рынка сбыта своих товаров - непонятно. А ведь на рынки Европы Армению не пустят. Там все поделено и закреплено. Кроме того, надо подумать куда девать избыточное население, которые начнет возвращаться туда из России. Ведь армяне - это не хохлы, т.е. не наши ближайшие родственники. А значит никто на армян в России с особой &quot;любовью&quot; смотреть не будет, когда Армения решит стать врагом России. Хотя именно срочная иммиграция может быть и полезна для Армении - сразу вспомнят историю и &quot;включат&quot; мозги.
Ответить
17 час.
Иван Щукин
Им надо чаще напоминать и показывать документы о &quot;большой любви&quot; с Турцией в начале 19 века, тогда может быть хоть у кого и возникнет мысль что Пашинян не тот человек который поведёт их к &quot;светлому&quot; будущему!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх