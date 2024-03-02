Пашинян по заказу Макрона готовится открыть «южный фронт» против России

ЮВ

Юрий Во

Без армянского коньяка мы обойдемся. А как будет обходиться Армения без русских туристов и российского рынка сбыта своих товаров - непонятно. А ведь на рынки Европы Армению не пустят. Там все поделено и закреплено. Кроме того, надо подумать куда девать избыточное население, которые начнет возвращаться туда из России. Ведь армяне - это не хохлы, т.е. не наши ближайшие родственники. А значит никто на армян в России с особой "любовью" смотреть не будет, когда Армения решит стать врагом России. Хотя именно срочная иммиграция может быть и полезна для Армении - сразу вспомнят историю и "включат" мозги.