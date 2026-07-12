Андрей Школьников. Как технологии создали иллюзию единого мира?

Как изменилась политика России в отношении других стран за последние годы? Что меняет в правилах современной геополитики? Почему США потеряли технологическое лидерство, за которое долго боролись?Как технологии разделят мира на метрополии и периферии? Какая страна может стать победителем в технологической гонке? Из-за чего начался кризис фундаментальной науки и инженерии? Как это отражается на развитии электроники?СОДЕРЖАНИЕ:00:04 Введение00:28 Борьба с алармизмом01:30 Технологии и суверенитет02:30 Глобализация и анархизм03:23 Роль Клауса Шваба06:06 Принципы глобализации07:03 Экономические проблемы США и Японии10:29 Экономические возможности России11:27 Стратегические решения12:08 Политические изменения и обман13:07 Автопром и технологические изменения13:48 Технологическое лидерство и его последствия14:47 Ошибки СССР и современные вызовы16:39 Копирование авиационных технологий18:34 Перспективы развития технологий19:47 Перспективы производства в США21:09 Метрополии и окраины21:50 Распад большой системы и панрегионы22:50 Экономическая структура и геополитика23:44 Технологические уклады и будущее25:42 Адаптация к изменениям в экономике26:42 Роль денег и макроэкономика30:00 Влияние транснациональных корпораций32:46 Эпигенетика и биологические различия33:45 Панрегионы и многополярный мир33:50 Разделение метрополии34:48 Технологическое разделение35:29 Ограничения на технологии37:28 Прогнозы и технологии38:28 Шестой и седьмой технологические уклады40:22 Панрегионы и геополитика41:08 Войны и катастрофы42:04 Управление и человеческая природа.