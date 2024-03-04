В ЯНАО победители конкурса для социальных НКО реализуют 75 проектов

На Ямале 75 проектов социально ориентированных НКО получили грантовую поддержку от главы региона. Итоги окружного конкурса обсудили на пресс-конференции в агентстве «Север-Пресс» с победителями и организаторами.
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