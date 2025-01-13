Tencent угрожает «судебным разбирательством», если США не отменят решение о при...

Tencent угрожает «судебным разбирательством», если США не отменят решение о признании ее китайской военной компаниейКитайская мегакорпорация Tencent заявила, что если Министерство обороны США не разрешит возникшее “недоразумение”, то она начнет судебное разбирательство.
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