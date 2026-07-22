Аргументы недели
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Аргументы недели

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Украина вымирает: смертность в «стране 404» почти в четыре раза превысила рождаемость

Украина вымирает: смертность в «стране 404» почти в четыре раза превысила рождаемость

По сообщениям СМИ, с января по июнь 2026 года в стране родились 73 292 ребенка. При этом число умерших достигло 259 853 человек.

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Комментарии
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Владимир Витковский
...а зачем им вообще существовать, предавший однажды, предаст и вновь...
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1 м.
Владимир Негода
какие негры ?! вы о чем ? скорее туда переедут евреи .....славянское население уничтожается специально  и не для негров ! хотелось -бы узнать - какой прирост Коренного населения сейчас у нас в России ?
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1 м.
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Владимир Витковский
... называть хрюкобандерлохов славянами- себя не уважать, это отбросы...
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1 м.