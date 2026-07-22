Украина вымирает: смертность в «стране 404» почти в четыре раза превысила рождаемость

...а зачем им вообще существовать, предавший однажды, предаст и вновь...

Владимир Негода

какие негры ?! вы о чем ? скорее туда переедут евреи .....славянское население уничтожается специально и не для негров ! хотелось -бы узнать - какой прирост Коренного населения сейчас у нас в России ?