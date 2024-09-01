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38 пунктов для Володина

38 пунктов для Володина

Сегодня Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем тг-канале опубликовал пост, в котором захотел услышать мнение подписчиков о том, что можно сделать в миграционной политике.

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Комментарии
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Андрей Якобюк
Нужно все эти требования внести в законопроект и провести в Госдуре голосование, всех кто против и воздержался брать за жопу и трясти до полного вместе с ближайшими родственниками, уверяю мы все очень сильно удивимся, кто на мигрантах бабло подымает.
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9 час.
ВР
Виктор Рубцов
Сменить руководителей всех структур , которые взаимодействуют с Мигрантами
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9 час.
Иван Иваныч
А чего так много написали? Всех выдворить, до последнего. Ввести государственный бланк &quot;Приглашение на работу в РФ&quot; . Всем нуждающимся работодателям через министерство труда выдавать эти приглашения, но только по централизованной заявки, потом бланки конкретно отсылаются через работодателей соискателю. Соискатель приходит в посольство и всё оформляет, после получения разрешения в посольстве въезжает в Россию. И вот тут его тушка попадает в тяжёлые лапы слова &quot;НЕЛЬЗЯ&quot;. А перед этим на границе он платит выездную пошлину. Ну и прочие нештяки за которые подумает чурка ехать ему на работу или как? А работодателю применить опыт япошек, оплата трудового мигранта в 3 раза больше, чем местных работяг, и налоги с работодателя выдёргивать на пол года вперёд, чтоб сильно не баловал. Вот это будет хорошо для нашей страны.
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6 час.

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