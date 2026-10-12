Ванилла SU
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Ванилла SU

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Жирный блеск и комфорт кожи: личный взгляд на уход без погони за матовостью

Жирный блеск и комфорт кожи: личный взгляд на уход без погони за матовостью

Когда я только начинала разбираться в уходе за кожей, мне казалось, что любое появление блеска — это сигнал тревоги.

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