Outlier Space привлекла $7,3 млн на создание первого возвращаемого космического аппарата Новой Зеландии

Стартап готовит первый запуск на 2028 год и рассчитывает занять часть рынка, который освободится после завершения работы МКСНовозеландский стартап Outlier Space объявил о привлечении $7,35 млн на разработку многоразовой возвращаемой капсулы, предназначенной для проведения и доставки на Землю экспериментов в условиях микрогравитации.