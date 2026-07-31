Outlier Space привлекла $7,3 млн на создание первого возвращаемого космического аппарата Новой Зеландии

Стартап готовит первый запуск на 2028 год и рассчитывает занять часть рынка, который освободится после завершения работы МКСНовозеландский стартап Outlier Space объявил о привлечении $7,35 млн на разработку многоразовой возвращаемой капсулы, предназначенной для проведения и доставки на Землю экспериментов в условиях микрогравитации.
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