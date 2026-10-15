Товарный знак Calvin Klein зарегистрирован в России на срок до июня 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
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