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Полиция начала проверку после слов певицы Mia Boyka о девочке-квадроберше

Полиция начала проверку после слов певицы Mia Boyka о девочке-квадроберше

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru Полиция организовала проверку после выступления певицы Mia Boyka в ямальском городе Надым после того, как мать восьмилетней квадроберши обвинила артистку в публичном оскорблении ее ребенка.

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