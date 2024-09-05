Полиция начала проверку после слов певицы Mia Boyka о девочке-квадроберше

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru Полиция организовала проверку после выступления певицы Mia Boyka в ямальском городе Надым после того, как мать восьмилетней квадроберши обвинила артистку в публичном оскорблении ее ребенка.
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