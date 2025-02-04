Хуснуллин: в РФ усилят контроль за неиспользуемыми объектами недвижимости

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что власти реализуют пилотный проект по вовлечению в оборот неиспользуемых объектов недвижимости и наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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