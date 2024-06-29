В Рязани проходит Фестиваль уличной культуры и спорта «Голос улиц»

Для любителей экстрима будут интересны BMX, кикскутеринг, скейтбординг и паркур. Представлено и относительно новое спортивное движение, которое носит англоязычное название Tricking – сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, брейкданса и других дисциплин.
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