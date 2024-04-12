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Politico: Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны Америки

Politico: Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны Америки

Канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует готовность к укреплению отношений с Китаем, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, что объясняется важностью китайского рынка для немецкой экономики, сообщает Politico.

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