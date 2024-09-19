WSJ: Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитской организации «Хезболла» после серии взрывов средств связи движения.
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