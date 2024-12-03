Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Ъ», что после последнего повышения ключевой ставки ЦБ до 21% многие банки направили заемщикам уведомления о существенном повышении стоимости уже выданных кредитов.
Владельцы тысячи торговых центров могут обанкротиться из-за повышения ставки ЦБ
Комментарии
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Александр Симаков
Очень хорошая перспектива. У государства есть прекрасная возможность выкупить торговые площади у разорившихся спекулянтов и организовать альтернативную ГОСУДАРСТВЕННУЮ розничную торговую сеть. Эта сеть сможет составить достойную конкуренцию всяким пятёрочкам и магнитам. Министерству торговли России и флаг в руки. Государство пока ещё не "положило глаз" на этот сектор экономики России, а надо бы.
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