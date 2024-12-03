Владельцы тысячи торговых центров могут обанкротиться из-за повышения ставки ЦБ

Александр Симаков

Очень хорошая перспектива. У государства есть прекрасная возможность выкупить торговые площади у разорившихся спекулянтов и организовать альтернативную ГОСУДАРСТВЕННУЮ розничную торговую сеть. Эта сеть сможет составить достойную конкуренцию всяким пятёрочкам и магнитам. Министерству торговли России и флаг в руки. Государство пока ещё не "положило глаз" на этот сектор экономики России, а надо бы.