Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Владельцы тысячи торговых центров могут обанкротиться из-за повышения ставки ЦБ

Владельцы тысячи торговых центров могут обанкротиться из-за повышения ставки ЦБ

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Ъ», что после последнего повышения ключевой ставки ЦБ до 21% многие банки направили заемщикам уведомления о существенном повышении стоимости уже выданных кредитов.

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Комментарии
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Александр Симаков
Очень хорошая перспектива.  У государства есть прекрасная возможность выкупить торговые площади у разорившихся спекулянтов и организовать альтернативную  ГОСУДАРСТВЕННУЮ розничную торговую сеть.  Эта сеть сможет составить достойную конкуренцию всяким пятёрочкам и магнитам.   Министерству торговли России и флаг в руки. Государство пока ещё не &quot;положило глаз&quot; на этот сектор экономики России, а надо бы.
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