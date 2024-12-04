Готовность родителей заводить детям банковские карты оценили

«Роскачество»: чаще всего детскую банковскую карту заводят в возрасте 11-12 лет В России 33 процента родителей дают детям карманные деньги в наличной форме, а 67 процентов переводят их на банковскую карту.
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