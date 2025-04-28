«Ожидаем американских компаний»: эксперт объяснила, почему возвращение западных компаний связано с геополитикой

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Возвращение иностранных компаний в Россию, покинувших рынок с 2022 года, подчинено геополитическим, а не экономическим мотивам, считает председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева.