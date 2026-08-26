Напряженность в Балтии: Науседа назвал свою версию о причинах визита главы ЦРУ в Москву

Президент Литвы Науседа увидел в визите главы ЦРУ в Москву шаг к деэскалации в Балтии.Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с попыткой снизить геополитическую напряжённость в регионе Балтийского моря.