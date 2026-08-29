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Копеечка - Объявления Донбасса

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Дом 70кв.м по ул.Попова в Макеевке - 3 400 000 руб

Дом 70кв.м по ул.Попова в Макеевке - 3 400 000 руб

Продается частный дом,общая площадь 70 м,участо 6 соток.Есть газовый котел, центральное водоснабжение, ( поменяно в июле 2026),колодец , выгребная яма .

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