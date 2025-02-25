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Мода и Шоу-бизнес

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Роман Панченко — примерный семьянин и папа трёх прекрасных дочерей

Роман Панченко — примерный семьянин и папа трёх прекрасных дочерей

Роман Анатольевич работает водителем пожарного автомобиля в пожарной части №28 пос. Газырь. На службе пользуется уважением коллег, а дома он не только кормилец и защитник, но и наставник, верный друг, надёжный тыл для своих девчонок.

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