Роман Анатольевич работает водителем пожарного автомобиля в пожарной части №28 пос. Газырь. На службе пользуется уважением коллег, а дома он не только кормилец и защитник, но и наставник, верный друг, надёжный тыл для своих девчонок.
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