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Собянин сообщил о ликвидации 17 беспилотников, атаковавших Москву с вечера

Собянин сообщил о ликвидации 17 беспилотников, атаковавших Москву с вечера

Над столицей ликвидировали очередные дроны ВСУ.Украинские националисты не оставляют попыток пробить воздушную оборону Москвы.

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